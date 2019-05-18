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الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يُتوج باللقب للمرة السابعة على التوالي

السبت 18/مايو/2019 - 08:29 م
الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يُتوج باللقب للمرة السابعة على التوالي
صورة أرشيفية
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نجح بايرن ميونيخ في الفوز على فريق إينتزراخت فرانكفورت بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت 18/5/2019 في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الألماني 2019، ليتوج على إثرها ببطولة الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي الـ 29 في تاريخه.

وسجل أهداف المباراة كينجسلي كومان في الدقيقة 4 بداية الشوط الأول وفي الشوط الثاني أحرز دافيد ألابا الهدف الثالث في الدقيقة 53 وريناتو سانشيز في الدقيقة 58 وفرانك ريبيري في الدقيقة 72 وأريين روبن في الدقيقة 78، بينما سجل سيباستيان هاليه هدف إينتزراخت فرانكفورت الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة. 

وتوج فريق بايرن ميونيخ ببطولة الدوري الألماني الممتاز 2019، على أرضه ووسط جماهيره لأول مرة منذ عام 2000، ويُنهي بايرن ميونيخ الدوري الألماني في المركز الأول برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند.
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