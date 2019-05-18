الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يُتوج باللقب للمرة السابعة على التوالي
السبت 18/مايو/2019 - 08:29 م
Advertisements
Advertisements
نجح بايرن ميونيخ في الفوز على فريق إينتزراخت فرانكفورت بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت 18/5/2019 في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الألماني 2019، ليتوج على إثرها ببطولة الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي الـ 29 في تاريخه.
وسجل أهداف المباراة كينجسلي كومان في الدقيقة 4 بداية الشوط الأول وفي الشوط الثاني أحرز دافيد ألابا الهدف الثالث في الدقيقة 53 وريناتو سانشيز في الدقيقة 58 وفرانك ريبيري في الدقيقة 72 وأريين روبن في الدقيقة 78، بينما سجل سيباستيان هاليه هدف إينتزراخت فرانكفورت الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة.
وتوج فريق بايرن ميونيخ ببطولة الدوري الألماني الممتاز 2019، على أرضه ووسط جماهيره لأول مرة منذ عام 2000، ويُنهي بايرن ميونيخ الدوري الألماني في المركز الأول برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند.
Advertisements
المزيد عن: ريبيري روبين بطولة الدوري الالماني بايرن ميونيخ يتوج بالدوري بايرن ميونيخ واينتزراخت فرانكفورت بايرن ميونيخ اينتزراخت فرانكفورت الدوري الالماني 2019 الدوري الالماني
- بايرن ميونيخ يحسم قمة البوندزليجا برباعية في دورتموند
- بايرن ميونيخ يذل هامبورج بالستة ويقترب من ملامسة درع البوندزليجا
- بايرن ميونيخ يضرب فرانكفورت برباعية في الدوري الألماني
- البوندسليجا.. بايرن ميونيخ يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على هوفنهايم
- بايرن ميونيخ يسحق إنتراخت فرانكفورت بالثلاثة
- بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني للموسم السابع على التوالي
- ريبيري يتخطى إنجاز "روبن ولام" مع بايرن ميونيخ
- بعد الوداع.. أرقام أسطورية تزين مسيرة ريبيري مع بايرن ميونيخ
- آريين روبن.. مسيرة حافلة بالألقاب للجناح الطائر مع بايرن ميونيخ