تحالف شرق السودان يرفض اتفاق "العسكري" و"قوى التغيير"

أعلن تحالف أحزاب وحركات شرق السودان رفضه للاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وقال إن الاتفاق يوصل لمركزية قابضة، ويلغي الحكم الفيدرالي، مما يعزز صراع الهامش والمركز، ويزيد الحروب الأهلية بالبلاد.





وقال بيان لتحالف أحزاب الشرق إن الاتفاق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري والمبدأ الذي بني عليه هذا الاتفاق مرفوض رفضاً قاطعاً من تحالف أحزاب وحركات شرق السودان.





وأضاف البيان أن ملامح الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية بشكله الحالي يلغي اتفاقيات السلام التي أبرمت في السابق، كمثال اتفاقية الشرق والدوحة وأبوجا وغيرها، والتي جاءت نتاج نضال وتضحيات طويلة مهرت بدماء زكية للآلاف من أبناء شعبنا.





وأشار البيان إلى أن الاتفاق يؤصل لمركزية قابضة ويلغي الحكم الفيدرالي وهذا من شأنه تعزيز صراع الهامش والمركز الذي بسببه شهدت البلاد حروباً أهلية.





وأضاف البيان أن الحل يبدأ بوقوف المجلس العسكري على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وفتح عملية التفاوض لتشمل كل الفاعلين في العملية السياسية، ونؤكد أن استمرار إقصاء الهامش سيقوي دعاة الحرب ويفتح باب الجحيم.