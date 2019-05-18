كونتا تعبر إلى نهائي بطولة روما للتنس

قطعت لاعبة التنس البريطانية جوانا كونتا اليوم السبت، سلسلة انتصارات الهولندية كيكي بيرتنز، المتوجة مؤخرا ببطولة مدريد، بتغلبها عليها في نصف نهائي بطولة روما.





وأحرزت كونتا، المصنفة الـ42 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، الفوز على بيرتنز، المصنفة الرابعة عالميا، بنتيجة 5-7 و7-5 و6-2 في مباراة طويلة استغرقت ساعتين و50 دقيقة.





وستسعى كونتا (27 عاماً) غداً الأحد لإحراز أول لقب لها هذا العام والرابع في مسيرتها خلال مباراة نهائي روما، التي ستخوضها امام الفائزة من مواجهة تجمع بين التشيكية كارلوينا بليسكوفا، المصنفة السابعة عالميا، واليونانية ماريا سكاري، المصنفة رقم 39.



