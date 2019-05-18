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ملخص الحلقة الـ13 من "كلبش3" ابن الانصاري يتعافى.. وبروس لي يتورط عملية سرقة جديدة

السبت 18/مايو/2019 - 08:44 م
ملخص الحلقة الـ13 من كلبش3 ابن الانصاري يتعافى.. وبروس لي يتورط عملية سرقة جديدة
كلبش 3
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سعد نبيل
 
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عرضت مساء اليوم الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "كلبش3"، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يجسد دور سليم الانصاري، وشهدت الحلقة اجواء من الاثارة والتشويق.

وبدات الحلقة، بتفاجأ سليم الانصاري، بتعافي أبنه "مالك"،  بعد، لتظهر على وجه علامات الفرح والسرور، بعد أن شاهده وهو يسير على قديمة بدون مساعدة من احد.

وقام "الانصاري"، بتكليف فريق عمل شركة الحرسات الخاصة، باتمام العمل، وحراسة بنت محمود علوان، حي انه سيأخذ عطلة لمدة اسبوع عن العمل، ليتابع حاله مالك .

وفي سياق مستمر، كلف "أكرم صفوان"، سليم الانصاري بمهمة جديدة، وهي خط سير اجتماع شركات البترول الخليجية والمصرية، حتى يتم سير خط غاز عن طريق مصر.

وتورط "بروس لي"، في عملية سرقة جديدة، حيث قام بتصوير اوراق ومستندات من خزنة كيل وزراة البترول، والمقرر ان تعرض خلال الاجتماع.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.

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