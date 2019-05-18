ملخص الحلقة الـ13 من "كلبش3" ابن الانصاري يتعافى.. وبروس لي يتورط عملية سرقة جديدة
السبت 18/مايو/2019 - 08:44 م
سعد نبيل
Advertisements
Advertisements
عرضت مساء اليوم الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "كلبش3"، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يجسد دور سليم الانصاري، وشهدت الحلقة اجواء من الاثارة والتشويق.
وبدات الحلقة، بتفاجأ سليم الانصاري، بتعافي أبنه "مالك"، بعد، لتظهر على وجه علامات الفرح والسرور، بعد أن شاهده وهو يسير على قديمة بدون مساعدة من احد.
وقام "الانصاري"، بتكليف فريق عمل شركة الحرسات الخاصة، باتمام العمل، وحراسة بنت محمود علوان، حي انه سيأخذ عطلة لمدة اسبوع عن العمل، ليتابع حاله مالك .
وفي سياق مستمر، كلف "أكرم صفوان"، سليم الانصاري بمهمة جديدة، وهي خط سير اجتماع شركات البترول الخليجية والمصرية، حتى يتم سير خط غاز عن طريق مصر.
وتورط "بروس لي"، في عملية سرقة جديدة، حيث قام بتصوير اوراق ومستندات من خزنة كيل وزراة البترول، والمقرر ان تعرض خلال الاجتماع.
مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- تطورات جديدة في قضية القتل المنسوبة لأمير كرارة في "كلبش"
- ننشر أول صورة لمالك سليم الأنصاري في "كلبش3"
- تفاصيل جديدة عن شخصية أمير كرارة في "كلبش 3"
- مفاجأة من سليم الأنصاري في الحلقة الأولى لـ"كلبش 3"
- قبل عرض الحلقة الأولى بساعات.. أمير كرارة يشعل المنافسة بـ"كلبش 3"
- مسلسلات رمضان 2019.. محاولة اغتيال ابن سليم الانصاري داخل الحضانة في "كلبش3"
- ملخص الحلقة السادسة من "كلبش3".. أحمد العوضي يتورط في عمل اجرامي
- ملخص الحلقة السابعة من "كلبش3".. خيانة جديدة لسليم الأنصاري
- أحمد عبدالعزيز يعاني من مرض السرطان في "كلبش3"
- مسلسلات رمضان 2019.. هشام سليم يكشف سر اغتيال ناصر سيف بـ"كلبش3"