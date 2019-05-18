قرقاش: يجب عدم توبيخ العمل السياسي ضد الاحتلال والمستوطنات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن قرار البرلمان الألماني بتصنيف الحركة العالمية لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي إس"، "منظمة معادية للسامية"، محير للغاية، مشيراً إلى أن "التعامل مع العمل السياسي المعادي للاحتلال والمستوطنات الغير قانونية يجب ألا يكون بهذه الطريقة".





وقال الدكتور قرقاش في تغريدة بالإنجليزية عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم السبت، إن "قرار البرلمان الألماني القاضي بتسمية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات بأنها معادية للسامية، أمر مربك للغاية"، مضيفاً أنه "يجب عدم توبيخ العمل السياسي ضد الاحتلال والمستوطنات الغير القانونية بهذه الطريقة".





يذكر أن البرلمان الألماني، تبنى أمس الجمعة، قراراً يصنف حركة "بي دي إس" الداعية إلى وقف التطبيع معها، "حركة معادية للسامية"، داعياً السلطات الألمانية إلى وقف دعمها المادي للمشاريع التي تشجع على مقاطعة إسرائيل.



