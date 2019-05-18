ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قرقاش: يجب عدم توبيخ العمل السياسي ضد الاحتلال والمستوطنات

السبت 18/مايو/2019 - 08:47 م
قرقاش: يجب عدم توبيخ العمل السياسي ضد الاحتلال والمستوطنات
الدكتور أنور قرقاش
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن قرار البرلمان الألماني بتصنيف الحركة العالمية لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي إس"، "منظمة معادية للسامية"، محير للغاية، مشيراً إلى أن "التعامل مع العمل السياسي المعادي للاحتلال والمستوطنات الغير قانونية يجب ألا يكون بهذه الطريقة".

وقال الدكتور قرقاش في تغريدة بالإنجليزية عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم السبت، إن "قرار البرلمان الألماني القاضي بتسمية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات بأنها معادية للسامية، أمر مربك للغاية"، مضيفاً أنه "يجب عدم توبيخ العمل السياسي ضد الاحتلال والمستوطنات الغير القانونية بهذه الطريقة".

يذكر أن البرلمان الألماني، تبنى أمس الجمعة، قراراً يصنف حركة "بي دي إس" الداعية إلى وقف التطبيع معها، "حركة معادية للسامية"، داعياً السلطات الألمانية إلى وقف دعمها المادي للمشاريع التي تشجع على مقاطعة إسرائيل.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
0
x
16:00
0
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
2
x
13:00
2
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
2
x
16:15
0
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
3
x
15:00
2
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
5
x
15:30
1
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
6
x
18:00
0
واتفورد