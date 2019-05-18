النصر السعودي يمنح نجمه المغربي إجازة عقب تتويجه بالدوري





قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، منح الدولي المغربي نور الدين أمرابط إجازة، وذلك عقب تتويج فريقه بالدوري للمرة الثامنة في تاريخه.





وقام فيتوريا بإراحة العديد من اللاعبين عقب التتويج باللقب وسط صراع شرس من الهلال لم يحسم إلا في الجولة الأخيرة، وغادر المغربي نور الدين إلى مكة المكرمة مساء أمس، من أجل تأدية مناسك العمرة.





وضمن الهلال تأهله لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، قبل جولة من نهاية دور المجموعات بالبطولة، بعدما احتل المركز الثاني برصيد تسعة نقاط مبتعدًا عن الزواراء العراقي صاحب المركز الثالث بأربعة نقاط.





والجدير بالذكر أن أمرابط حصد جائزة أفضل صانع ألعاب ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد صناعة 11 هدفًا.