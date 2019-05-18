برشلونة يخسر لقب دوري أبطال أوروبا مجددا

واصل ليون الفرنسي هيمنته على كرة القدم النسائية في أوروبا حيث توج الفريق للموسم الرابع على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بالفوز على برشلونة الإسباني 4-1 اليوم السبت، في المباراة النهائية.





وعلى ملعب غروباما أرينا في بودابست، افتتحت الألمانية الدولية دزينيفر ماروزسان التسجيل لليون في الدقيقة الخامسة ثم أضافت زميلتها النرويجية أدا هيجيربيرغ ثلاثية (هاتريك) خلال الشوط الأول.





وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، سجلت أسيسات أوشوالا الهدف الوحيد لبرشلونة لحفظ ماء الوجه.



