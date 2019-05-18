شوبير: أشكر مجدي عبد الغني.. والتكاتف طريقنا لنجاح أمم إفريقيا 2019 (فيديو)





وطالب شوبير بالتكاتف في الفترة المقبلة من إنجاح بطولة أمم إفريقيا 2019، خاصة وأن البطولة لم يتبقى عليها سوى 33 يوما.









وأشاد شوبير بتكريم الأندية الصاعدة حديثا لبطولة الدوري المصري.

حرص أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، على توجيه الشكر لمجدي عبد الغني، بسبب حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين، والذي قام بتجميع أسرة الكرة المصرية.