إنقاذ 61 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الليبية
السبت 18/مايو/2019 - 08:33 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، إنقاذ ما مجموعه 61 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل البلاد، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.
وقال مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية الليبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن عملية الإنقاذ نفذها زورق الدوري "فزان" التابع لجهاز حرس السواحل، قطاع طرابلس، بعد تلقيه بلاغ استغاثة أثناء دوريته في المياه الليبية يوم الخميس 16 مايو.
وأشار المكتب إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات أفريقية مختلفة (غانا ونيجيريا وإريتريا والسودان ومصر).
وأوضح المكتب أن المهاجرين جرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم بنقطة حرس السواحل وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة لهم.
وقال مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية الليبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن عملية الإنقاذ نفذها زورق الدوري "فزان" التابع لجهاز حرس السواحل، قطاع طرابلس، بعد تلقيه بلاغ استغاثة أثناء دوريته في المياه الليبية يوم الخميس 16 مايو.
وأشار المكتب إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات أفريقية مختلفة (غانا ونيجيريا وإريتريا والسودان ومصر).
وأوضح المكتب أن المهاجرين جرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم بنقطة حرس السواحل وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة لهم.
Advertisements
المزيد عن: مهاجر غير شرعي السواحل الليبية إنقاذ 61
- إنقاذ 129 مهاجراً على متن قارب قبالة سواحل ليبيا
- البحرية الليبية: انقاذ 135 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل صبراتة
- البحرية الليبية تنقذ 299 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ زليتن
- البحرية الليبية تعلن إنقاذ 240 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الغربية للبلاد
- البحرية الليبية: إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ جنزور
- ضابط ليبي يكشف سبب زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية
- البحرية الليبية تنقذ 335 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية
- ليبيا: إنقاذ 40 مهاجرًا غرب طرابلس
- إنقاذ 61 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الليبية