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إنقاذ 61 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الليبية

السبت 18/مايو/2019 - 08:33 م
إنقاذ 61 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الليبية
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وكالات
 
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أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، إنقاذ ما مجموعه 61 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل البلاد، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وقال مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية الليبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن عملية الإنقاذ نفذها زورق الدوري "فزان" التابع لجهاز حرس السواحل، قطاع طرابلس، بعد تلقيه بلاغ استغاثة أثناء دوريته في المياه الليبية يوم الخميس 16 مايو.

وأشار المكتب إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات أفريقية مختلفة (غانا ونيجيريا وإريتريا والسودان ومصر).
وأوضح المكتب أن المهاجرين جرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وإنزالهم بنقطة حرس السواحل وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة لهم.
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