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إخماد حريق داخل منزل بالدرب الأحمر دون وقوع إصابات

السبت 18/مايو/2019 - 08:32 م
إخماد حريق داخل منزل بالدرب الأحمر دون وقوع إصابات
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سليم الهواري
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق بمنزل بمنطقة الدرب الأحمر دون وقوع إصابات، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالحريق. 

تعود بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالدرب الأحمر، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
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