سعود عبد الله يصدم جماهير الفيحاء

فاجأ سعود عبدالله الشلهوب رئيس نادي الفيحاء جماهير فريقه، بعدما قرر ترك منصب رئيس النادي، من خلال تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".





ونشر "سعود" تغريدة على صفحته قائلاً: "حان الوقت لي شخصياً أن أترجل عن موقعي في نادي الفيحاء، فلم يعد لدي ما أقدمه، وأفسح المجال لشباب محبين مخلصين لخدمة هذا الكيان ومدينتي المجمعة تزخر ولله الحمد بالكثير بهؤلاء المحبين والمخلصين للفيحاء، شكراً لكل من دعم وعمل ووقف لخدمة الفيحاء، الفيحاء يحتاج لشبابه في هذا الوقت".





وتابع "سعود": "شكراً لكل من انتقد لهدف مصلحة الفيحاء وسامح الله وعفى عن كل من أساء وجرح وحاول إسقاط الفيحاء أو الإساءة له في وقت إدارتي، أبواب النادي من اليوم مفتوحة ومكاني شاغر لاتتركوا الفيحاء فهو بيئة جاذبة رائعة محضن لشباب المجمعة في مختلف الألعاب، سامح الله الجميع وعفى عني وعنهم".





واختتم: "شكراً لجميع العاملين بالنادي من المساندين والموظفين والعمال، شكراً للجماهير المخلصة الوفية التي وقفت مع الكيان في كل مدينة ودعمت في المدرجات، شكر خاص لعائلتي الصغيرة والكبيرة على تحملهم لي هذه السنوات، فقد أهملتهم وأتعبتهم معي كثيراً، وضحوا بإشياء كثيرة من أجل أن أخدم الفيحاء".





والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء احتل المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.



