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اتحاد الكرة يكرم الثلاثي الصاعد للدوري خلال حفل افطار جمعية اللاعبين المحترفين (فيديو)

السبت 18/مايو/2019 - 08:23 م
اتحاد الكرة يكرم الثلاثي الصاعد للدوري خلال حفل افطار جمعية اللاعبين المحترفين (فيديو)
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أحمد الهواري
 
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حرص اتحاد الكرة المصري، على تكريم الثلاثي الصاعد من القسم الثاني لبطولة الدوري المصري في الموسم الجديد.

وشهد حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين، تكريم أندية طنطا وأسوان وإف سي مصر لصعودهم للدوري المصري.

ويتواجد في حفل جمعية اللاعبين المحترفين حاليا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، وأعضاء الجمعية العمومية.
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المزيد عن: كورة طنطا رياضة اتحاد الكرة أخبار الرياضة
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