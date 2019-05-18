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خالد سليم في الذكرى السابعة لرحيل وردة الجزائرية: عمرنا ما هننساكي

السبت 18/مايو/2019 - 08:21 م
خالد سليم في الذكرى السابعة لرحيل وردة الجزائرية: عمرنا ما هننساكي
خالد سليم
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الفجر الفني
 
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وجه الفنان خالد سليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" رسالة للنجمة الجزائرية الراحلة وردة بمناسبة الذكرى السابعة لوفاتها.


وكتب "سليم"، قائلا: " الذكرى السابعة لوفاة الست وردة، والفنانة والعملاقة عمرنا ما هننساكي اللهم أغفر لها وتجاوز عنها وأسكنها فسيح جناتك هي ووالدي والجميع .


يذكر أن خالد سليم شارك المطربة الراحلة وردة من خلال مسلسل "آوان الورد " وهو من بطولة حسن حسني ونشوي مصطفى وروجينا وخالد سليم .
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