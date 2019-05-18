خالد سليم في الذكرى السابعة لرحيل وردة الجزائرية: عمرنا ما هننساكي

وجه الفنان خالد سليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" رسالة للنجمة الجزائرية الراحلة وردة بمناسبة الذكرى السابعة لوفاتها.









وكتب "سليم"، قائلا: " الذكرى السابعة لوفاة الست وردة، والفنانة والعملاقة عمرنا ما هننساكي اللهم أغفر لها وتجاوز عنها وأسكنها فسيح جناتك هي ووالدي والجميع .









يذكر أن خالد سليم شارك المطربة الراحلة وردة من خلال مسلسل "آوان الورد " وهو من بطولة حسن حسني ونشوي مصطفى وروجينا وخالد سليم .