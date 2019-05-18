مسلسلات رمضان 2019.. مصطفى شعبان يتصدر مؤشرات البحث بـ"ابو جبل"

تصدرت الحلقة ١٢ من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان، المشارك في سباق رمضان لعام ٢٠١٩، مؤشرات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل.





مسلسل "أبوجبل"، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسى، وبطولة مصطفى شعبان، محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، محمد على رزق، محمود البزاوى، حسن حسني، عائشة بن أحمد، غفران محمد، ومجدي البحيري.