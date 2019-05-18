فالنسيا يخطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال وخيتافي إلى يوروبا ليج

تأهل فالنسيا إلى دوري أبطال أوروبا، للعام الثاني على التوالي، بفوزه 2 - صفر على مستضيفه بلد الوليد، اليوم السبت، ليقتنص المركز الرابع في الليجا، على حساب خيتافي الذي تعادل 2-2 مع ضيفه فياريال.





وكان فريق المدرب مارسيلينو بحاجة للفوز، لضمان إنهاء الموسم في المركز الرابع.





جاءت المحاولة الأولى عبر أصحاب الأرض بعدما رد القائم محاولة لبلد الوليد، لكن فالنسيا أخذ زمام المبادرة في الدقيقة 36 عبر تسديدة من كارلوس سولير، أنهت هجمة مرتدة للضيوف في الشباك.





وأضاف الدولي الإسباني رودريجو، الذي لعب دورا مهما في الهدف الأول، الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 52، بعدما استخلص لاعب الوسط داني باريخو الكرة من أحد مدافعي بلد الوليد، ومرر إلى رودريجو ليضع الكرة في الشباك بسهولة.





وأنهى فالنسيا الموسم برصيد 61 نقطة في المركز الرابع للموسم الثاني على التوالي، بينما جاء خيتافي في المركز الخامس متأخرا بفارق نقطتين (59 نقطة)، وتأهل للدوري الأوروبي، وكذلك إشبيلية الذي حل في المركز السادس بنفس رصيد النقاط، بعد فوزه على أتلتيك بيلباو 2-صفر.





وتأهل إسبانيول كذلك إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه على ريال سوسيداد 2-صفر لينهي الموسم في المركز السابع، بينما حل أتلتيك بيلباو في المركز الثامن.



