ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الملك سلمان يدعو الرئيس السيسي لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة

السبت 18/مايو/2019 - 07:26 م
الملك سلمان يدعو الرئيس السيسي لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة
الملك سلمان والرئيس السيسي
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

جاء ذلك خلال لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر أسامة بن أحمد نقلي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السفير أسامة نقلي، نقل إلى الرئيس السيسي، تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه الدعوة الموجهة من الملك سلمان للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.


كما نقل السفير السعودي، تقدير المملكة العربية السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرًا محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى شقيقه الملك وسمو ولي العهد، مؤكدًا تضامن مصر مع السعودية حكومةً وشعبًا في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام.

وشدد الرئيس المصري، على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كل التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

Advertisements
المزيد عن: منظمة مكة قمة دعوة الملك سلمان الرئيس السيسي التعاون الاسلامي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
0
x
16:00
0
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
2
x
13:00
2
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
2
x
16:15
0
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
3
x
15:00
2
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
5
x
15:30
1
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
4
x
18:00
0
واتفورد