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الكشف عن السبب الرئيسي في رحيل أليجري

السبت 18/مايو/2019 - 07:23 م
الكشف عن السبب الرئيسي في رحيل أليجري
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مني العوضي
 
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كشفت تقارير صحفية أجنبية، اليوم السبت، عن سبب رحيل ماسيميليانو أليجري بشكل مفاجئ من تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" أن الاجتماع الذي جمع بين أليجري وإدارة يوفنتوس كان السبب الرئيسي وراء قرار رحيل المدرب في نهاية الموسم الجاري، بعد وصولهما إلى طريق مسدود.

وكان أليجري قد طلب من إدارة يوفنتوس التعاقد مع 5 لاعبين جدد بالإضافة إلى الويلزي أرون رامسي، مع بيع عدد من لاعبيه باولو ديبالا وجواو كانسيلو ودوجلاس كوستا لعدم الحاجة لمجهوداتهم.

ورفضت الإدارة متمثلة في فابيو باراتيسي وبافيل نيدفيد طلبات المدير الفني، لذلك قررر أليجري الرحيل عن صفوف اليوفي.

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