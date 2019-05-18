البابا تواضروس يلتقي هاني عازر بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية (صور)
السبت 18/مايو/2019 - 07:21 م
ماريان ناجى
Advertisements
Advertisements
أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى لقاءة بالدكتور هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية أثناء استقبال قداسته له في كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية عن جهوده المخلصة في مشروعات مصر للتنمية وخاصة جهوده في إنشاء الأنفاق التي نفذت تحت قناة السويس، مؤكدا أنه فخرٌ لكل المصريين، كما منح دكتور هانى قبلة تقدير وامتنان للبابا تواضروس وسط الحضور.
وعن زيارة البابا لمدينة دوسلدروف الألمانية وتدشين الكنيسة، وتسجيله كلمة بالكتاب الذهبي لدوسلدروف فقد نشرت فى تغطية خاصة على الموقع الإليكتروني لصحيفة Rheinische post وهي من صحف الصف الأول في ألمانيا.
كما اهتمت الصحافة الالمانية بزيارة البابا مثل Limmattaler Zeitung السويسرية و التي تصدر بالألمانية ونشرت تغطية مميزة على موقعها الإلكتروني، لزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لزيورخ وتدشين كنيسة العذراء والقديسة فيرينا هناك.
يشار الى أن البابا تواضروس قد دشن أربع كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.
Advertisements
المزيد عن: البابا تواضروس أخبار مصر أخبار
- القمص مرقس جرجس يهدي هدية تذكارية للبابا تواضروس نيابة عن كهنة الكنيسة (صور)
- تدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بساركيوس بنيويورك (صور)
- هل هناك نية لتوحيد عيد القيامة مع باقي الطوائف؟.. البابا تواضروس يجيب
- البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ "صور"
- البابا تواضروس يكرم السفير المصري بسويسرا (صور)
- البابا تواضروس: عندما نهاجر نترك قلوبنا في مصر
- البابا تواضروس يقطع التورتة احتفالا بتدشين كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ (صور)
- البابا تواضروس يغادر سويسرا عائدا إلى ألمانيا
- البابا تواضروس يدشن كنيسة الملاك بمدينة آلتنا الألمانية
- الصحف الألمانية تبرز زيارة البابا تواضروس (صور)