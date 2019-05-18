البابا تواضروس يلتقي هاني عازر بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية (صور)

أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى لقاءة بالدكتور هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية أثناء استقبال قداسته له في كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية عن جهوده المخلصة في مشروعات مصر للتنمية وخاصة جهوده في إنشاء الأنفاق التي نفذت تحت قناة السويس، مؤكدا أنه فخرٌ لكل المصريين، كما منح دكتور هانى قبلة تقدير وامتنان للبابا تواضروس وسط الحضور.





وعن زيارة البابا لمدينة دوسلدروف الألمانية وتدشين الكنيسة، وتسجيله كلمة بالكتاب الذهبي لدوسلدروف فقد نشرت فى تغطية خاصة على الموقع الإليكتروني لصحيفة Rheinische post وهي من صحف الصف الأول في ألمانيا.





كما اهتمت الصحافة الالمانية بزيارة البابا مثل Limmattaler Zeitung السويسرية و التي تصدر بالألمانية ونشرت تغطية مميزة على موقعها الإلكتروني، لزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لزيورخ وتدشين كنيسة العذراء والقديسة فيرينا هناك.



