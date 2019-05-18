ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أودينيزي يقترب من البقاء بالدوري الإيطالي

السبت 18/مايو/2019 - 07:17 م
أودينيزي يقترب من البقاء بالدوري الإيطالي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
ضمن فريق أودينيزي بشكل كبير البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بفضل الفوز على ضيفه سبال 3- 2 اليوم السبت، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة للمسابقة.

وبات أودينيزي قاب قوسين أو أدنى من البقاء في دوري الأضواء، حيث يبتعد بفارق خمس نقاط عن المركز الثالث من القاع الذي يشغله إمبولي قبل مباراته أمام تورينو غدا الأحد.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط عن إمبولي صاحب المركز الثالث من القاع.

وهبط فريقا كييفو وفروسينوني بالفعل للدرجة الثانية، ليتبقى فريق واحد سيلحق بهما خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم.

وتقدم سامير كايتانو دي سوزا بهدف لأودينيزي في الدقيقة السادسة ثم أضاف ستيفانو أوكاكا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و35 وتكفل أندريا بيتانيا وماتيا فالوتي بتسجيل هدفي سبال في الدقيقتين 53 و59.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
0
x
16:00
0
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
2
x
13:00
2
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
2
x
16:15
0
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
3
x
15:00
2
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
5
x
15:30
1
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
4
x
18:00
0
واتفورد