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"أوس أوس" كائن فضائي في "الواد سيد الشحات"

السبت 18/مايو/2019 - 07:16 م
أوس أوس كائن فضائي في الواد سيد الشحات
الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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حل نجم مسرح مصر الفنان الشاب محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" ضيفًا على الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي يجسده فيه دور كائن فضائي اصطدم بسيارة فخر الشحات.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.

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