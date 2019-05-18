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إسرائيل تبحث عن بديل لمنظومة "القبة الحديدية"

السبت 18/مايو/2019 - 06:39 م
إسرائيل تبحث عن بديل لمنظومة القبة الحديدية
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وكالات
 
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أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستعمل على تطوير منظومة "ليزر"، بدلاً عن منظومة القبة الحديدية التي أثبتت قصورها خلال جولة التصعيد الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن "إسرائيل بصدد استبدال أو تعزيز منظومة جديدة مساندة لمنظومة القبة الحديدية بمنظومة جديدة، بعد أن بينت الجولة الأخيرة تراجعاً في قدرة القبة الحديدية على اعتراض كميات مكثفة من الصواريخ".

وأضافت أن "جهاز الأمن حسم أمره بعد نحو عشرين عاماً، وبدأ يفكر بجدية باستئناف البحث والتطوير لمنظومة ليزر كوسيلة إضافية لمنظومات الدفاع ضد الصواريخ والمقذوفات".

وأشارت إلى أنه خلال جولة التصعيد الأخيرة، فإن بعض الصواريخ التي أطلقت كانت موجهة نحو بطاريات القبة الحديدية، بهدف تحديها وتشويش عملها، مشددة على أن القبة الحديدية فشلت في مواجهة الصواريخ التي تنهمر بكثافة على إسرائيل.

ولفتت الصحيفة، إلى حماس والجهاد الإسلامي اعتمدتا أسلوب الإطلاق المكثف للصواريخ، حيث أطلقتا 117 صاروخاً خلال أقل من ساعة، ما أفقد القبة الحديدية القدرة على التعامل مع هذا الكم.

وتشير تقديرات إسرائيلية، لوجود 15 ألف صاروخاً بمديات مختلفة لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، ما يعني أن ما حدث خلال جولة التصعيد الأخيرة قد يتكرر خلال جولات مقبلة.

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