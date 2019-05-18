آريين روبن.. مسيرة حافلة بالألقاب للجناح الطائر مع بايرن ميونيخ
شارك الهولندي الدولي آريين روبن في فوز فريقه بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف مساء السبت وذلك بالجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.
وجاءت خماسية بايرن ميونيخ في شباك آينتراخت فرانكفورت اليوم السبت، عن طريق كلاً من؛ "كومان ودافيد آلابا وريناتو سانشيز وفرانك ريبيري وآريين رون".
وبهذا الفوز؛ يتوج نادي بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي بعد وصوله للنقطة 78 متفوقاً على بروسيا دورتموند بنقطتين.
وشهدت المباراة الأخيرة للبايرن في البوندسليجا وداع الثنائي المتميز فرانك ريبيري وآريين روبن بعد مسيرة رائعة مليئة بالأرقام الأسطورية والإنجازات.
وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الفجر الرياضي" أرقام آريين روبن مع بايرن ميونيخ:
- روبن × أرقام:
انتقل روبن للعب في صفوف بايرن ميونيخ في أغسطس 2009 قادماً من ريال مدريد ولعب هذا الموسم مع البافاري 17 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 5 أهداف وصنع هدفين.
وخاض مع البافاري خلال مسيرته معه 308 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 144 هدفاً وصنع 101 هدفاَ.
* في البوندسليجا (201 مباراة وسجل 99 هدفاً وصنع 62 هدفاً)
* دوري الأبطال (70 مباراة وسجل 25 هدفاً وصنع 19 هدفاً)
- إنجازات روبن:
حقق الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ 8 مرات بالإضافة إلى 5 ألقاب من كأس ألمانيا و3 ألقاب من كأس السوبر الألماني ولقب وحيد من (دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأأندية).
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