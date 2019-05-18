آريين روبن.. مسيرة حافلة بالألقاب للجناح الطائر مع بايرن ميونيخ

شارك الهولندي الدولي آريين روبن في فوز فريقه بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف مساء السبت وذلك بالجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.





وجاءت خماسية بايرن ميونيخ في شباك آينتراخت فرانكفورت اليوم السبت، عن طريق كلاً من؛ "كومان ودافيد آلابا وريناتو سانشيز وفرانك ريبيري وآريين رون".



