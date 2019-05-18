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فواز المسعد يعلن ترشحه لرئاسة الهلال

السبت 18/مايو/2019 - 07:09 م
فواز المسعد يعلن ترشحه لرئاسة الهلال
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محمد عامر
 
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أعلن فواز المسعد الرئيس السابق للهلال السعودي وعضو هيئة الشرف بالزعيم ترشحه للرئاسة خلال الإنتخابات المقبلة.


وأكد المسعد عبر صحيفة "الجزيرة" أن الأزمة التي يمر بها فريق العاصمة هي من دفعته لإتخاذ قرار العودة والترشح، ويعاونه الكثير من الرجال المحبين والمخلصين للنادي.


وأشار المرشح لرئاسة الزعيم إلى اختيار هذا التوقيت لكونه الأنسب بعد نهاية الموسم وقرب انطلاق دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والذي يحتاج الفريق فيه إلى استقرار إداري وفني.


وأضاف عضو هئية شرف الهلال أن خدمة النادي هي الأهم سواء كانت من منصب رسمي أو غير رسمي، مشيرا إلى أنه ينتظر اجتماع هيئة أعضاء الشرف بالنادي لعرض الأمر عليهم.


وحقق الهلال 23 بطولة خلال 8‪ سنوات تواجد بها المسعد في العمل الإداري بالنادي سواء كان أمينا عاما أو رئيس مكلف.

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