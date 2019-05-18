رامز جلال عن شذى حسون: صاحبة اللسان اللي عايز قطعه.. بطله العالم في السب





وأضاف رامز خلال برنامج "رامز في الشلال" على قناة "mbc مصر": "صاحبة اللسان اللي عايز قطعه ، بطله العالم في السب والقذف ، خدودها متنجدة او واخدة سبع اقلام، ودراعها دة فخدة".

سخر الفنان رامز جلال، من المطربة العزاقية شذي حسون قائلا: "لعبت مع الكبار، خبطت في ناس كتير، دي مش عايزة منتج لكن محامي يمشي وراها".