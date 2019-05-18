رسالة رونالدو للاعبي يوفنتوس قبل رحيل أليجري

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ماكس أليجري أخبر فريقه يوفنتوس بالرحيل قبل فترة وجيزة من إعلان رئيس البيانكونيري ببيان حول رحيله.





وسيرحل المدرب البالغ من العمر 51 عامًا تورينو هذا الصيف بعد خمس سنوات في ملعب أليانز، فاز فيها بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي وبالكاس 4 مرات منذ رحيل أنطونيو كونتي في عام 2014.





ولكن على الرغم من بقاء موسم في عقده، إلا أن أليجري سيرحل عن النادي عندما يختتم مبارياته في الدوري الإيطالي.





وكان بيان قصير صدر صباح أمس الجمعة : "لن يستمر ماسيميليانو أليجري مع يوفنتوس في الموسم المقبل 2019/2020. سيعقد المدرب والرئيس أندريا أجنيلي جلسة مع وسائل الإعلام معًا في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدًا السبت 18 مايو في الساعة 2 بعد الظهر في قاعة المؤتمرات في استاد أليانز".





وقبل ذلك، كان أليجري قد تحدث إلى فريقه وفريق العمل في غرفة تغيير الملابس قبل التدريب، حيث استمروا في الاستعدادات قبل المباراة النهائية في الدوري أمام ضد أتالانتا.





ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن Sport Mediaset بأن أليجري أخبر لاعبي يوفنتوس: "سيكون الأحد هو آخر مباراة لـأندريا بارزالي ولي أيضاً".





وأكدت الصحيفة البريطانية بأن هذا الخبر كان وقعه كالقنبلة مما أدى إلى بكاء كلا من المدرب وبرزالي الذي لعب بالفعل إلى جانب أليجري في بستويز قبل 19 عامًا، في حين ظل عددًا من نجوم الفريق في حالة ذهول.





وكشفت الصحيفة البريطانية بأن التصفيق المزعوم سرعان ما اندلع قبل أن يخبر كريستيانو رونالدو زملاءه: "يوم الأحد، نحن نلعب من أجله".





في نهاية المطاف، أكدت الصحيفة البريطانية بأن الفشل ضد آياكس في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا هو أحد الأسباب وراء رغبة بعض مسؤولي النادي وخاصة المدير الرياضي فابيو باراتي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد في رحيل أليجري هذا الصيف، بينما كان الرئيس أندريا أجنيلي يرغب في استمرار أليجري.