رانيا بدوي: ضيوف رامز جلال يعلمون أن البرنامج كله كذب في كذب (فيديو)

قالت الإعلامية رانيا بدوى، إن برنامج رامز جلال يعكس الحالة التي نعيشها من تناقض واضح وشيزوفرينيا شديدة، وما نظهره دائمًا على خلاف ما نبطنه، فالجمهور دائم النقد والذم سنويًا للبرنامج، ونندد باستخدامه للايحاءات والإيماءات ونرفض الشتائم والألفاظ السيئه، ومع ذلك نسعى في العام المقبل أن نكون من أكثر متابعينه، ونكون سببًا في حصوله على أعلى نسب مشاهدة.





وتساءلت الإعلامية، قائلة: "برنامج رامز هو الأعلى في نسب المشاهدات، وبالتالي يحصد نسب كبيرة من حصة الإعلانات، وهو في نفس الوقت الأكثر انتقادًا من بين البرامج والأعمال الرمضانية، فما سر هذا التناقض؟".





وأضافت "بدوي" خلال تقديم برنامج "نشرة رنووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك واليوتيوب" اليوم السبت، أنها على قناعة أن سبب نجاح رامز جلال هو أنه يشبهنا كمجتمع عربي ومصري.





وتابعت: "المشاهدين والضيوف ومقدم البرنامج نفسه يعلمون جيدًا أن البرنامج كله كذب في كذب، وملفق فهو يعكس حالتنا، كلنا نكذب على بعض، كلنا نعلم أن الآخر يكذب علينا ونمثل أننا نصدقه وهكذا.. لذا نستمر في مشاهدتنا لبرنامج مقالب رامز رغم أفكاره التقليدية، ورغم علمنا بأنها تمثيلية ورغم تكراره لكل الحلقات بنفس الطريقة، إلا أننا ننتظر نتيجة مختلفة وهو ما لا يحدث أبدًا.. وطول ما إحنا كجمهور عربي بهذا التناقض في حياتنا سيظل برنامج رامز جلال البرنامج رقم واحد في العالم العربي".





وأشارت الإعلامية إلى أن الأمر نفسه ينطبق علي برنامج "شيخ الحارة" للمذيعة بسمة وهبة فبعض الجمهور يصف البرنامج بأنه نموذج للإعلام غير المحترم، وأنه قائم على الفضائح وأسرار البيوت، ومع ذلك يتابعه الملايين.



