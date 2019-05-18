اليوم.. 'الصحفيين' تحتفل بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس
السبت 18/مايو/2019 - 06:43 م
ميسون أبو الحسن
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تعقد نقابة الصحفيين اليوم السبت، ندوة بمناسبة ذكرى مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية.
ويشارك في الندوة كل من: الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، وتلدكتور سيد فليفل رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب السابق، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى مجموعة من شباب بورسعيد، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي رئيس تحرير مجلة الهلال الأسبق.
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