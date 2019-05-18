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اليوم.. 'الصحفيين' تحتفل بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس

السبت 18/مايو/2019 - 06:43 م
اليوم.. 'الصحفيين' تحتفل بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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تعقد نقابة الصحفيين اليوم السبت، ندوة بمناسبة ذكرى مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية. 


ويشارك في الندوة كل من: الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، وتلدكتور سيد فليفل رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب السابق، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى مجموعة من شباب بورسعيد، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي رئيس تحرير مجلة الهلال الأسبق.
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المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان ذكرى افتتاح قناة السويس الفجر
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