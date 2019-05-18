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حسام موافي: ربنا حرم الخمر ولم يمنعها أو يجعلها سامة لهذا السبب

السبت 18/مايو/2019 - 06:43 م
حسام موافي: ربنا حرم الخمر ولم يمنعها أو يجعلها سامة لهذا السبب
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة، إن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر ولم يمنعها أو يجعلها سامة؛ لأنه أعطى الإنسان حرية الاختيار، موضحًا أن الإنسان له الهداية الاختيارية في ذلك.

وأضاف "موافي" خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن الله أعطى للإنسان هداية التوفيق سواء مؤمن أو كافر ولله له حكمة في ذلك يعلمها سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن التوفيق ذكر فى القرآن مرتين مرتبطين بالله سبحانه ولا ثالث لهما.
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