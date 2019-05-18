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رسالة صبري المنياوي للاعبي الإسماعيلي قبل لقاء الأهلي

السبت 18/مايو/2019 - 06:37 م
رسالة صبري المنياوي للاعبي الإسماعيلي قبل لقاء الأهلي
صبري المنياوي
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الفجر الرياضي
 
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وجه صبرى المنياوى مدير الكرة بفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى رسالة للاعبين قبل لقاء الأهلى.

ويلتقى الدراويش مع الفريق الأحمر يوم الأربعاء القادم بالإسكندرية ، فى إطار مؤجلات الجولة الــ18 ببطولة الدورى الممتاز.

وأضاف المنياوى فى تصريحات عقب لقاء الداخلية :”الضغوط على المنافس أكبر فى ظل منافسته على لقب الدورى ، أثق فى قدرات اللاعبين على تقدم مستوى مشرف خلال تلك المباراة”.

واستكمل :”الفريق يضم لاعبين مميزين ، لكن للاسف تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة ساهم بفقدان الثقة ، الأن اصبحنا أفضل ونتطور بشكل كبير من مباراة لأخرى”.

وأشار مدرب الدراويش والذى قاده لتحقيق انتصار على الأهلى بثلاثية نظيفة عام 2007 :”لقاءات الأهلى دائما ما تخلق الحافز لدى اللاعبين ، لذلك سنلعب على تحقيق نتيجة إيجابية”.

وأتم المنياوى حديثه قائلا :”سنواصل الدفع تدريجيا بالناشئين الواعدين ، تلك استراتيجيتنا التى نتمسك بها ، مصطفى فارس قدم مباراة مميزة للغاية واعتبره احد مكاسب لقاء الداخلية”.
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