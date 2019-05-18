رسالة صبري المنياوي للاعبي الإسماعيلي قبل لقاء الأهلي

وجه صبرى المنياوى مدير الكرة بفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى رسالة للاعبين قبل لقاء الأهلى.





ويلتقى الدراويش مع الفريق الأحمر يوم الأربعاء القادم بالإسكندرية ، فى إطار مؤجلات الجولة الــ18 ببطولة الدورى الممتاز.





وأضاف المنياوى فى تصريحات عقب لقاء الداخلية :”الضغوط على المنافس أكبر فى ظل منافسته على لقب الدورى ، أثق فى قدرات اللاعبين على تقدم مستوى مشرف خلال تلك المباراة”.





واستكمل :”الفريق يضم لاعبين مميزين ، لكن للاسف تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة ساهم بفقدان الثقة ، الأن اصبحنا أفضل ونتطور بشكل كبير من مباراة لأخرى”.





وأشار مدرب الدراويش والذى قاده لتحقيق انتصار على الأهلى بثلاثية نظيفة عام 2007 :”لقاءات الأهلى دائما ما تخلق الحافز لدى اللاعبين ، لذلك سنلعب على تحقيق نتيجة إيجابية”.





وأتم المنياوى حديثه قائلا :”سنواصل الدفع تدريجيا بالناشئين الواعدين ، تلك استراتيجيتنا التى نتمسك بها ، مصطفى فارس قدم مباراة مميزة للغاية واعتبره احد مكاسب لقاء الداخلية”.