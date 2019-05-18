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شيخ الأزهر منتقدًا الشذوذ: "والله العالم الحيواني لم يقع في هذا الأمر"

السبت 18/مايو/2019 - 06:35 م
شيخ الأزهر منتقدًا الشذوذ: والله العالم الحيواني لم يقع في هذا الأمر
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كساب أحمد
 
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الحضارة الحديثة لا تنطلق من ثوابت، ولا يوجد بها تراث أو شيء مقدس، متسائلًا: أين الدليل، أين المرشد لهذه الحضارة؟

وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن الرجل في المجتمعات الغربية يباح له أن يتزوج برجل آخر، وكذلك المرأة، وهذا أمر مقبولًا في هذه المجتمعات، وهذا الأمر ناتج من فقدان الثوابت والبوصلة الصحيحة، معقبًا: "والله العالم الحيواني لم يقع في هذا الأمر".
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