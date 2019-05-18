شيخ الأزهر منتقدًا الشذوذ: "والله العالم الحيواني لم يقع في هذا الأمر"

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الحضارة الحديثة لا تنطلق من ثوابت، ولا يوجد بها تراث أو شيء مقدس، متسائلًا: أين الدليل، أين المرشد لهذه الحضارة؟



