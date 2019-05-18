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النصر بطلا للدوري السعودي موسم 2019/2018

السبت 18/مايو/2019 - 05:58 م
النصر بطلا للدوري السعودي موسم 2019/2018
النصر - صورة أرشيفية
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النصر بطلا للدوري السعودي موسم 2018 / 2019 قدم نادي النصر السعودي، أداء جيدا طوال الموسم في الدوري السعودي الممتاز حيث أحرز لقب الدوري فى هذا العام 2019 بصعوبه كان يلاحقه نادي الهلال السعودي.

مشوار نادي النصر في الدوري السعودي
النصر بطلا للدوري السعودي، المباراة الاخيرة والحاسمة كانت ضد الباطن وحقق النصر الفوز في هذه المباراة بنتيجة (2-1) وحقق لقب الدوري، احرز اهداف المباراة لنادي النصر عبد الرزاق حمد الله فى الدقيقة (26) من الشوط الاول هدف المباراة الأول.

وتعادل نادي الباطن فى الدقيقة (53) حيث سجل اللاعب زياد العونلي هدف الباطن الأول وعاد نادي النصر للتهديف من جديد حيث سجل نفس اللاعب عبد الرازق العونلي هدف المباراة الثاني لتصبح النتيجة النهائية (2-1) وتنتهي المباراة بفوز النصر السعودي.”

مباراة النصر قبل الاخيرة في الدوري
النصر بطلا للدوري السعودي حقق نادي النصر فوز كبير على الحزم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وهذه المباراة كانت الفيصل فى حسم الدوري السعودي لأنها كانت مباراة صعبة على نادي النصر السعودي سجل اهداف المباراة اللاعب زياد العونلي الهدف الاول كان فى الدقيقة (5) فى الشوط الاول وسجل الهدف الثانى فى الدقيقة (26) في الشوط الاول واخر اهداف اللاعب زياد العونلي كان فى الدقيقة (66) من الشوط الثاني.”

لتصبح النتيجة فى نهاية المباراة فوز النصر على الحزم بنتيجة (3-0) ويصبح لقب الدوري السعودي اسهل وتحقيقه خطوات قليلة مباراة سهلة ضد الباطن.

ترتيب الدوري السعودي الجولة الاخيرة

المركز الاول نادي النصر السعودي (بطل الدوري هذا الموسم).

المركز الثاني نادي الهلال السعودي ( الوصيف هذا الموسم).

المركز الثالث نادي التعاون ( ثالث الترتيب العام للدوري).

المركز الرابع كان منصب نادي الاهلي السعودي (رابع الترتيب العام).

وبهذا الترتيب انتهى موسم 2018 / 2019 وننتظر الموسم الجديد والانتقالات الصيفية في الدوري السعودي الممتاز دمتم فى رعاية الله وامنة.”
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