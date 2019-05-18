صراع الميركاتو الصيفي يشتعل في أوروبا

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن موسم الدوري الإنجليزي الممتاز انتهى والآن أصبح تركيز الكبار في إنجلترا منصب على فترة الانتقالات الصيفية.





وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن أولي جونار سولسكاير تعهد بالفعل بإصلاح مانشستر يونايتد لكنه يحاول إقناع ماركوس راشفورد بالبقاء وتجديد عقده.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سولسكاير يرغب أيضًا تعزيز دفاعه وأن موقف نجم آياكس ماتياس دي ليخت يعني أن اليونايتد لا يزال يصارع لضمه.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يأمل في الانضمام إلى دوري أبطال أوروبا من خلال الفوز بالدوري الأوروبي وبالتالي يحتاج إلى أن يكون مرناً، لذلك فهو يبحث في مجموعة متنوعة من الصفقات.





وتساءلت الصحيفة البريطانية عن وجهة حكيم زياش نجم آياكس المقبلة، قائلة : " أين سينتهي به الأمر؟".





كما كشفت صحيفة آس الإسبانية بأن دييجو سيموني أجرى محادثات طارئة مع رودريجو هدف مانشستر سيتي.





وأكدت الصحيفة البريطانية بأن اللاعب ارتبط بالانتقال في الصيف إلى الدوري الإنجليزي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا اجتمع مع سيميوني يوم الخميس ويسعى المدير الفني الأرجنتيني لإقناعه بالبقاء في واندا متروبوليتانو.





كما أشارت آس إلى أن ريال مدريد أبلغ منافسه أتلتيكو مدريد أنهم سيتخلون عن ماركوس لورينتي مقابل 50 مليون يورو.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يورنتي لاعب خط الوسط ليس في خطط زين الدين زيدان المستقبلية وقد تم ربطه بالانتقال إلى الروخيبلانكوس.





كما أكدت الصحيفة الإسبانية بأن أتليتكو ​​يكثف مفاوضاته مع رودريجو لإقناعه بالتخلي عن عرض مانشستر سيتي.