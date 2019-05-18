رابطة المحترفين بالدوري السعودي تعلن أسماء المرشحين للأفضل بالدوري

أعلنت رابطة المحترفين بالدوري السعودي أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري للموسم المنقضي 2018/2019 والذي توج به النصر بفارق نقطة وحيدة عن الهلال.

واختارت الرابطة 20 مرشحا ل 4‪ جوائز بواقع 5 مرشحين لكل جائزة، ومنحت الرابطة حق التصويت للجماهير ومدربي الدوري والنقاد الرياضيين عبر دوري بلس.





وضمت قائمة المرشحين لجائزة المدرب الأفضل في الدوري هذا الموسم البرتغاليان فيتوريا مدرب النصر، إيمانويل مدرب التعاون، البرازيلي شاموسكا مدرب الهلال، الروماني سوموديكا مدرب الشباب، الألماني هاسي مدرب الرائد.





وتم ترشيح لجائزة أفضل لاعب كلا من : المغربيان نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله لاعبا النصر، الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال، الكاميروني تاوامبا مهاجم التعاون، دجانيني تفاريس لاعب أهلي جدة.





واختير سلطان الغنام لاعب النصر، محمد كنو لاعب الهلال، صالح الشهري لاعب الرائد، عبدالفتاح آدم لاعب التعاون، عبدالعزيز البيشي لاعب الاتحاد لجائزة أفضل لاعب سعودي.





وجاءت قائمة المرشحين لأفضل لاعب واعد كالتالي : هارون كمارا لاعب القادسية، محمد المجحد لاعب الفتح، حمدان الشمراني لاعب الفيصلي، متعب المفرج لاعب التعاون، سعود عبدالحميد لاعب الاتحاد.