"كوينتين ترانتينو" يصل لريد كاربت مهرجان كان السينمائي الـ 72 في يومه الخامس
السبت 18/مايو/2019 - 05:56 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- النجمة آريا هارجيت تصل لريد كاربت مهرجان كان السينمائي الـ 72 في يومه
- النجمة إيل فانينج تصل لريد كاربت مهرجان كان السينمائي الـ 72 في يومه
- النجمة سيلينا جوميز تصل لريد كاربت مهرجان كان السينمائي الـ 72 في يومه
- النجمة جوليان مور تصل لريد كاربت مهرجان كان السينمائي الـ 72 في يومه
- النجمة إيفا لونجوريا تصل لريد كاربت مهرجان كان السينمائي الـ 72 في يومه
- النجم آدم درايفر يصل لريد كاربت مهرجان كان السينمائي الـ 72 في يومه
- جيفري تونج يصل ريد كاربت مهرجان كان السينمائي الـ72 في يومه الثاني
- وصول صناع فيلم ATLANTICS للسجادة الحمراء باليوم الثالث لكان السينمائي الدولي
- تعرف على تصميمات إطلالة ديبيكا بادوكون على ريد كاربت "كان السينمائي"
- وصول صناع فيلم THE WILD GOOSE LAKE للسجادة الحمراء بـ كان السينمائي