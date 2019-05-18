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البافاري يحتكر.. رقم مميز يزين تتويج بايرن ميونيخ بالبوندسليجا

السبت 18/مايو/2019 - 05:56 م
البافاري يحتكر.. رقم مميز يزين تتويج بايرن ميونيخ بالبوندسليجا
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مني العوضي
 
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توج نادي بايرن ميونخ للموسم السابع على التوالي بلقب الدوري الألماني عقب فوزه على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت في الجولة الـ34 من المسابقة.

وتصدر نادي بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند الذي دخل في صراع شرس على اللقب مع البافاري امتد للجولة الأخيرة.

ويحتل نادي بايرن ميونيخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 78 نقطة من 34 مباراة حيثُ فاز 24 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 4 مباريات.

ويعد نادي بايرن ميونخ هو أول فريق في التاريخ يحقق لقب البوندسليجا في 7 مواسم متتالية: ( 2012/13، 2013/14، 2014/15، 2015/16، 2016/17، 2017/18، 2018/19).

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