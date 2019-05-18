ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تغطية مباشرة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي "FA Cup" بين مانشستر سيتي وواتفورد

السبت 18/مايو/2019 - 05:54 م
تغطية مباشرة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي FA Cup بين مانشستر سيتي وواتفورد
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تغطية مباشرة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي "FA Cup" بين مانشستر سيتي وواتفورد
 تابعوا معنا تغطية مباشرة لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي "FA Cup" بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وواتفورد على ملعب ويمبيلي في العاصمة لندن.

ويتطلع بطل الدوري الإنجليزي للفوز بلقبه السادس في كأس الاتحاد والأول منذ 2011، في الوقت الذي وصل فيه واتفورد للمباراة النهائية مرة واحدة فقط وخسرها أمام إيفرتون (2-0) في 1984.

ويسعى رجال المدرب بيب جوارديولا لدخول التاريخ، حيث قد يصبح السيتي أول فريق إنجليزي يفوز بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعد التتويج بلقبي بريميرليج وكأس الرابطة.

تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون، والكر، كومباني، لابورت، زينشينكو، جوندوجان، ديفيد سيلفا، محرز، بيرناردو سيلفا، ستيرلنج، وجيسوس.

تشكيل واتفورد: جوميز، فيمينيا، كاثكارت، ماريابا، هوليباس، هيوز، كابو، دوكوريه، بيريرا، ديلوفيو، ودييني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
0
x
16:00
0
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
2
x
13:00
2
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
0
x
16:15
0
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
3
x
15:00
0
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
5
x
15:30
1
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون