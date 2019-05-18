ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السيسي يوجه بتعظيم أصول الوقف وعائداته الاستثمارية

السبت 18/مايو/2019 - 05:55 م
السيسي يوجه بتعظيم أصول الوقف وعائداته الاستثمارية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لاستعراض جهود الوزارة في مجال الدعوة، وتأهيل الأئمة.

ووجه "السيسي"، بالمزيد من الدراسة لتعظيم أصول الوقف، وعائداته الاستثمارية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الأوقاف عائدات الاستثمار السيسي أخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
0
x
16:00
0
الترجي الرياضي
الدوري الإسباني
ليفانتي
2
x
13:00
2
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
0
x
16:15
0
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أودينيزي
3
x
15:00
0
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
5
x
15:30
1
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون