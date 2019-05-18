السيسي يوجه بتعظيم أصول الوقف وعائداته الاستثمارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لاستعراض جهود الوزارة في مجال الدعوة، وتأهيل الأئمة.



