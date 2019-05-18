السيسي يوجه بتعظيم أصول الوقف وعائداته الاستثمارية
السبت 18/مايو/2019 - 05:55 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لاستعراض جهود الوزارة في مجال الدعوة، وتأهيل الأئمة.
ووجه "السيسي"، بالمزيد من الدراسة لتعظيم أصول الوقف، وعائداته الاستثمارية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الأوقاف عائدات الاستثمار السيسي أخبار مصر
- السيسي يوجه بضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة
- السيسي يوجه بمواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء
- السيسي يجتمع مع رئيس الحكومة ووزير قطاع الأعمال
- "السيسي": الدين الإسلامي ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب
- 5 توجيهات جديدة من "السيسي" للحكومة.. تعرف عليها
- الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير منظومة النقل بشكل كامل
- وزير الآثار السابق يحاضر في أكاديمية الدعاة الدولية
- عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء
- عاجل.. السيسي يوجه باستمرار تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- عاجل.. السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير الإسكان لمتابعة المشروعات