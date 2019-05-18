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وصول صناع فيلم THE WILD GOOSE LAKE للسجادة الحمراء بـ كان السينمائي

السبت 18/مايو/2019 - 05:52 م
وصول صناع فيلم THE WILD GOOSE LAKE للسجادة الحمراء بـ كان السينمائي
THE WILD GOOSE LAKE
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أحمد جمال أحمد
 
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وصل منذ لحظات صناع فيلم   THE WILD GOOSE LAKE للسجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح الفيلم المشارك بالمسابقة الرسمية، في اليوم الخامس من فعاليات المهرجان بدورته رقم 72 لعام 2019.


وتشهد الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "،  وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.

 

وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".


وصول صناع فيلم THE WILD GOOSE LAKE للسجادة الحمراء بـ كان السينمائي
وصول صناع فيلم THE WILD GOOSE LAKE للسجادة الحمراء بـ كان السينمائي
وصول صناع فيلم THE WILD GOOSE LAKE للسجادة الحمراء بـ كان السينمائي
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