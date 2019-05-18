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بث مباشر man city tv.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 18-5-2019 live

السبت 18/مايو/2019 - 05:50 م
بث مباشر man city tv.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 18-5-2019 live
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 بث مباشر man city tv.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 18-5-2019 live

يسعى مانشستر سيتي للفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه عندما يواجه واتفورد في السادسة مساء اليوم بملعب "ويمبلي" في المباراة النهائية.

  بث مباشر man city tv.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 18-5-2019 live


ويطمح مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية بضم كأس الاتحاد إلى سلسلة البطولات المحلية التي توج بها الموسم الحالى، وهو الانجاز الذي لم يسبق أن حققه ناد آخر فى إنجلترا.

 

وحصل مانشستر سيتى على كأس الرابطة والدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" ساعياً لحصد كأس الاتحاد.

  بث مباشر man city tv.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 18-5-2019 live


وتبدو حظوظ مانشستر سيتى فى تحقيق الفوز على واتفورد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هى الأوفر، بعدما تذوق الفريق السماوى فى المباريات الـ 14 الأخيرة بمسابقة الدورى، كما أنه تغلب على واتفورد ذهاباً وإياباً فى الدوري.

 

وحجز مانشستر سيتي مقعده في نهائي كأس الاتحاد بعدما تفوق على برايتون بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تغلب واتفورد على ولفرهامبتون بنتيجة 3 – 2 عقب الوقت الاضافي.

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