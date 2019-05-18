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البحرين توجه تحذيراً عاجلاً وتدعو مواطنيها لمغادرة هذه الدول "فوراً"

السبت 18/مايو/2019 - 05:45 م
البحرين توجه تحذيراً عاجلاً وتدعو مواطنيها لمغادرة هذه الدول فوراً
ارشيفية
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 قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة حذرت مواطنيها يوم السبت من السفر إلى العراق وإيران وطالبت مواطنيها في البلدين بالعودة ”فورا“ لسلامتهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية البحرينية قولها ”أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة“.
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المزيد عن: مملكة البحرين العراق البحرين إيران
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