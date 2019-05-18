الصحف الألمانية تبرز زيارة البابا تواضروس (صور)
السبت 18/مايو/2019 - 05:49 م
ماريان ناجى
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اهتمت الصحف الألمانية بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بشكل عام لألمانيا وزيارة البابا لكاتدرائية سان بيتر الكاثوليكية بمدينة تيرير الألمانية أمس بشكل خاص.
كما اهتمت صحيفة Limmattaler Zeitung السويسرية والتي تصدر بالألمانية ونشرت تغطية مميزة على موقعها الإلكتروني، لزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لزيورخ وتدشين كنيسة العذراء والقديسة فيرينا هناك.
أما عن زيارة البابا لمدينة دوسلدروف الألمانية وتدشين الكنيسة، وتسجيله كلمة بالكتاب الذهبي لدوسلدروف فقد نشرت فى تغطية خاصة على الموقع الإليكتروني لصحيفة Rheinische post وهي من صحف الصف الأول في ألمانيا.
جديرا بالذكر أن البابا تواضروس الثاني قد دشن اليوم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة آلتنا الالمانية.
كان قداسة البابا قد وصل صباح اليوم إلى الكنيسة لتدشينها، حيث تم تدشين مذبح الكنيسة والأيكونستاز (حامل الأيقونات) وأيقونة البانطوكراتور في شرقية الهيكل، المعروفة باسم "حضن الآب".
وبذلك يكون قداسة البابا قد دشن أربع كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.
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