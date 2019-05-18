كورة أون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي man city بث مباشر اليوم live في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق واتفورد على ملعب "ويبملي"، مساء اليوم السبت 18 مايو.

السيتيزن يأمل في تحقيق الفوز في المباراة، وتجنب مفاجآت الفريق ذو الأصفر والأسود هذا الموسم، الذي حقق مفاجأة كبيرة بالوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه.

ويسعى كذلك السكاي بلو في تحقيق الثلاثية التاريخية، بعد أنّ نجح الفريق في التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على تشيلسي في النهائي، وكذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع شرس امتد حتى النهاية مع ليفربول.

وفي حال نجحت كتيبة المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" في التتويج باللقب ستكون تلك المرة هي السادسة التي يحصل فيها المواطنون على اللقب، وفي حالة الخسارة ستكون كذلك المرة السادسة التي يخسر فيها الفريق اللقب، حيث خسر اللقب أمام فريق ويجان أثلتيك بهدف نظيف في الوقت القاتل.

موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد والقنوات الناقلة

السكاي بلو يواجه واتفورد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة و 19:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناة " ."beIN SPORTS HD 2

معلق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس إنجلترا

قررت "بي إن سبورتس" إسناد مهمة التعليق على المباراة للمعلق المصري "علي محمد علي".

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، كومباني، لابورتي، زينشينكو.

خط الوسط: جوندوجان، دافيد سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، سرجيو أجويرو، رحيم سترلينج.