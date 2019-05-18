"العدل" تؤكد أهمية التسجيل في اختبار قياس غدًا
السبت 18/مايو/2019 - 05:47 م
الفجر السعودي
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جددت وزارة العدل، تأكيدها للمتقدمين على وظائفها المعلنة مؤخرًا على المرتبة السادسة للرجال والنساء بضرورة اجتيازهم اختبار القدرة المعرفية الذي سيجريه المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس".
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل في الاختبار سيبدأ يوم الأحد 14 رمضان 1440 هـ، عبر بوابة “قياس” ويستمر لمدة أسبوع.
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