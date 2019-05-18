إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في القليوبية

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شهد الطريق الحر اليوم، إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة عقب محطة بنزين بقرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الحر، وانتقلت أجهزة المرور بقيادة اللواء نبيل عدلي مدير مرور المحافظة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





