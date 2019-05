جلسة التصوير الرسمية لصناع فيلم OO OLD TO DIE YOUNG بمهرجان كان السينمائي

وصل صناع فيلم TOO OLD TO DIE YOUNG، المشارك خارج المسابقة الرسمية، لإجراء جلسة التصوير الرسمية الخاصة بهم في خامس أيام مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 72 لعام 2019 الجاري.

وتشهد الدورة الحالية من مهرجان كان، تكريم النجم الفرنسي القدير آلان ديلون، بمنحه جائزة " Palme d’or d’Honneur "، وهي الجائزة الشرفية التي تمنح سنويا لواحد من نجوم السينما الكبار عن مسيرتهم الفنية.

وضمت قائمة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية 19 فيلما، من 13 جنسية مختلفة، وكان أبرزهم فيلم The Young Ahmed، وهو فيلم بيلجيكي من إخراج "جون بيير" و"لوك داردين".