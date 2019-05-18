وزير الثقافة: سنطور متاحفنا لتكون مرجعاً معرفياً وثقافياً
السبت 18/مايو/2019 - 05:44 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن المملكة تعمل على تطوير المتاحف لتكون مرجعاً معرفياً وثقافياً، لافتاً إلى أن المتاحف رحلة ثقافية إلى الحضارات والإرث الحضاري.
وقال الأمير بدر بن فرحان عبر "تويتر"، اليوم السبت: "في اليوم العالمي للمتاحف، نُعزز من أهمية المتاحف كونها رحلة ثقافية إلى الحضارات والإرث الحضاري".
وأضاف: "سنعمل على تطوير وبناء متاحفنا لتكون مرجعاً معرفياً وثقافياً".
Advertisements
المزيد عن: وزير الثقافة تطوير المتاحف
- احتفالات اليوم العالمي للمتاحف تنطلق يوم 16 مايو من متحف الحضارة
- صدور كراسة "المتاحف الإثنوجرافية" للباحث عبدالرحمن عثمان
- أستاذ آثار مناشدا السيسي للتدخل: وضعية المتاحف أصبحت مثيرة للقلق
- زميل محمد بن سلمان.. تعرف على أول وزير ثقافة في تاريخ السعودية
- من هو بدر بن عبد الله بن فرحان أول وزير للثقافة في السعودية؟
- وزير الثقافة السعودي يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز العلاقات الثقافية
- "بوتين" يحتفي بالوفد السعودي المشارِك في منتدى بطرسبرج
- أمير المدينة المنورة يفتتح معرض الكتاب والمعلومات الـ36
- وزارة الثقافة تفتح متاحفها مجانا احتفالا باليوم العالمي للمتاحف
- كل ما تود معرفته عن اليوم العالمي للمتاحف × 10 معلومات