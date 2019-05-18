وزير الثقافة: سنطور متاحفنا لتكون مرجعاً معرفياً وثقافياً

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن المملكة تعمل على تطوير المتاحف لتكون مرجعاً معرفياً وثقافياً، لافتاً إلى أن المتاحف رحلة ثقافية إلى الحضارات والإرث الحضاري.





وقال الأمير بدر بن فرحان عبر "تويتر"، اليوم السبت: "في اليوم العالمي للمتاحف، نُعزز من أهمية المتاحف كونها رحلة ثقافية إلى الحضارات والإرث الحضاري".





وأضاف: "سنعمل على تطوير وبناء متاحفنا لتكون مرجعاً معرفياً وثقافياً".