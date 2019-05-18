المفتي يوجه نصيحة لمشاهدي الأعمال الدرامية في رمضان
السبت 18/مايو/2019 - 05:43 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الزواج العرفي، وزواج القاصرات من الأمور السيئة في المجتمع، ولا مانع من تناولهما في عمل فني للبحث عن حل لهما بشرط دون الإسفاف أو الابتذال.
وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، إلى أن هناك نزولا بمستوى العبارة في بعض الأعمال الدرامية، منوهًا بأن الطفل الصغير عندما يجد أن هناك فنان وقد يكون مثل أعلى له، يتحدث بتلك اللغة سيعمل على تقليده.
وأضاف مفتي الجمهورية، أن المشاهد يجب أن يبحث عن النافع، ويشاهده سواء في شهر رمضان أو غير رمضان، منوهًا بأن يجب أن يكون هناك اتساق بين المسلك اليومي للصائم في رمضان مع حالة الصوم.
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