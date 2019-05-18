برامج لتعظيم المحاصيل ذات العائد الاقتصادي بزراعة الوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية تعمل حاليا على تنفيذ عدد من البرامج للنهوض بالمحاصيل الغذائية ذات العائد الاقتصادي الكبير وتحفيز المزارعين على زراعتها بالمحافظة.





وقال المرسي، اليوم السبت، إن فول الصويا على رأس هذه المحاصيل والذي يدخل في العديد من الصناعات، كما أنه من المحاصيل الزيتية من الدرجة الأولى التي عليها طلب في التصدير للخارج، لافتا إلى أنه يتم عقد ندوات للمزارعين لتعريفهم على المحصول، وأهميته الغذائية والصناعية والتجارية، ومواعيد زراعته وطرق الرى والتسميد المختلفة، بالإضافة إلى أهميته للتربة حيث يعتبر مخصبا للتربة لوجود العقد البكتيرية بالإضافة إلى كيفية تسويقه.





وأشار إلى أن فول الصويا يأتى ضمن عدة محاصيل متنوعة ترشحها وزارة الزراعة كبديلة لمحصول الأرز والتي تحظر الحكومة زراعته في الوادي الجديد نظرا لأنه من المحاصيل المستهلكة للمياه ويضر بالمخزون الجوفى، لذلك تلجأ المحافظة إلى استبدال زراعة الأرز بمحاصيل أخرى ذات مردود اقتصادي وعائد مادي كبير.







