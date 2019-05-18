محافظ قنا يتفقد المدينة الجديدة لمتابعة الأعمال التي يجري تنفيذها بعدد من المشروعات

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مدينة قنا الجديدة لمتابعة الأعمال التي يجري تنفيذها بعدد من المشروعات بالمدينة، رافقه خلال الجولة المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية.









بدأ المحافظ جولته بمتابعة إنشاءات محطة محولات كهرباء مدينة قنا الجديدة والتي تقع علي مساحة حوالي 22 ألف و500 متر مربع بجهد 66 22 ك.ف وبسعة 80 ميجا فولت أمبير بتكلفة إجمالية حوالي 152 مليون جنيه وستقوم المحطة بتغذية مدينة قنا الجديدة بالكهرباء للاستخدامات اليومية للمواطنين مؤكدا على أهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.









ثم تابع جولته بتفقد مجمع الخدمات بمدينة قنا الجديدة واشار الي ان المجمع يشمل (مول تجاري – مسجد – صالة وصول- مبني اداري – مبني خدمات – 3 كافيتريا - 7 غرف امن –مظلات للسيارات والركاب) واضاف الهجان مجمع الخدمات مقام علي مساحة حوالي 15 فدان بتكلفة مالية حوالي 44 مليون جنية وان نسبة تنفيذ الاعمال به بلغت حوالي 80%.













واختتم محافظ قنا جولته بتفقد الأعمال الإنشائية التي تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة والتي بلغت نسبة التنفيذ بها حوالي 40%موضحا أن المبنى مقام على مساحة 10 الاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى البدروم بطاقة استيعابية 175 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 153 مليون جنيه، ووجه مسئولي الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من الاعمال بالمستشفى في المواعيد المحددة.











