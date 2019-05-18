"زراعة الوادي الجديد" تنفذ ندوة عن تعظيم الاستفادة من دوار الشمس (صور)

عقدت مديرية الزراعة بالوادى الجديد، اليوم السبت، ندوة عن تحميل دوار الشمس مع المحاصيل الأخرى وذلك للتعريف بضرورة النهوض بمحصول دوار الشمس كمحصول زيتى يساهم بشكل كبير في سد جزء من العجز فى الفجوة الغذائية للزيوت النباتية وزيادة مساحة المحاصيل الزيتية باستخدام التحميل بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي مما يساهم بشكل كبير فى توفير جزء كبير من العملة الصعبة.





وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن الندوات ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المشترك بين معهد بحوث المحاصيل الحقلية وبين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بمديرية الزراعة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد وذلك بحضور الدكتور عابدين الشيمى، منسق مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية الدكتور خالد يمانى، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والمهندس إبراهيم محمد على، مدير إدارة الإرشاد الزراعي ولفيف من المزارعين والمهتمين بمحصول دوار الشمس.





وأضاف المرسى، أن حاضر في الندوة كلا من الدكتورة غادة بدر عبدالعزيز، قسم بحوث المحاصيل الزيتية بأسيوط والدكتور وائل حمدالله، قسم بحوث التكثيف المحصولى باسيوط، وكانت ومن أهم محاور الندوات هي التعرف علي محصول دوار الشمس والأهمية الاقتصادية والاستخدامات والمشاكل التى تواجه المحصول وكيفية التغلب عليها.





كما جرى الحديث عن الوضع الراهن للمحاصيل الزيتية ودور الوزارة متمثلا فى معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية فى النهوض بالمحاصيل الزيتية وخاصة دوار الشمس.



